Дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения накрыл Киев
В результате сильных лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС смог пришел на территорию Киева.
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В результате сильных лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС смог пришел на территорию Киева. Правительство страны рекомендует гражданам города воздержаться от проветривания помещений и прогулок.
Помимо этого для повышения влажности воздуха необходимо поставить в помещениях емкости с водой, а также пить больше жидкости.
По словам главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, радиационный фон в Киеве находится в пределах нормы.
Напомним, что возгорание в районе чернобыльской АЭС началось 4 апреля. По предварительным данным, произошедшее случилось в результате поджога.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.