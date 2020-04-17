Дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения накрыл Киев

В результате сильных лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС смог пришел на территорию Киева. Правительство страны рекомендует гражданам города воздержаться от проветривания помещений и прогулок.

Помимо этого для повышения влажности воздуха необходимо поставить в помещениях емкости с водой, а также пить больше жидкости.

По словам главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, радиационный фон в Киеве находится в пределах нормы.

Напомним, что возгорание в районе чернобыльской АЭС началось 4 апреля. По предварительным данным, произошедшее случилось в результате поджога.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.