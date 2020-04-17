МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию

Разговор с Соединенными Штатами по стратегической стабильности и новейшим вооружениям может быть только комплексным, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва согласна пойти на диалог с Вашингтоном, в том числе обсуждать российское гиперзвуковое оружие при условии, что США готовы вести разговор по своим программам: создание глобальной системы противоракетной обороны, размещение оружия в космосе, перспективы появления американского гиперзвукового оружия, сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

«Мы не можем игнорировать эти программы и направления работы американских военных, поскольку считаем их крайне дестабилизирующими в сфере именно стратегической», - пояснил Рябков.

Он подчеркнул, что в рамках диалога о новых перспективных разработках, гиперзвуковом оружии и контроля над вооружениями в контексте обсуждения стратегической стабильности Россия будет руководствоваться задачей обеспечения национальной безопасности.