В Москве скончались 14 пациентов с COVID-19

Четырнадцать человек с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Возраст пациентов - от 29 до 88 лет. Уточняется, что все они имели сопутствующие заболевания.

«Среди них - гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом», - говорится в сообщении.

Трое больных лечились в частных клиниках, еще один проходил лечение в федеральном медицинском центре.

Среди умерших - режиссер и академик Александр Радов. Ему было 79 лет.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели. Всего в мире выявлено более двух миллионов случаев заболевания новым типом инфекции в 185 странах мира.