«Кощунственный акт вандализма»: посольство РФ в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских воинов

Российское посольство в Болгарии выразило возмущение осквернением братской могилы советских солдат в городе Добрич.

«Посольство выражает возмущение в связи с очередным кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в Добриче, где это уже второй за неделю случай глумления над памятью тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Речь идет о месте где захоронены 45 советских солдат и офицеров, что показывает еще большую «циничность».

«Рассчитываем, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание», - говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

Ранее на братской могиле советских воинам появлялись оскорбительные надписи, тогда МИД РФ заявил о надежде установить виновных и привлечь их к наказанию.

В начале марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников, мемориальных музеев и воинских захоронений.

Законопроект касается объектов, которые увековечивают память защитников Отечества, а также посвящены дням воинской славы нашей страны, советским и российским военачальникам. Закон будет касаться не только тех, кто оскверняет и сносит монументы, но и тех, кто этому способствуют - представителей властей иностранных государств.