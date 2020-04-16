Киев и ДНР завершили обмен пленными

Киев и Донецкая народная республика завершили обмен пленными. Процедура стала первой в 2020 году.

«Домой вернулись 10 человек, один отказался перемещаться на территорию Донецкой Народной Республики», - сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В настоящее время всем освобожденным оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнула она.

«Каждый из участников обменного процесса в дальнейшем будет обеспечен питанием, предметами личной гигиены и материальной помощью», - добавила Морозова.

По окончанию медицинского обследования всем лицам, которые не имеют своего жилья на территории ДНР, будут подготовлены места проживания со всеми необходимыми условиями.

В свою очередь, как сообщали ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского, Донбассу должны быть переданы 19 человек.

Дата обмены была объявлена еще 15 апреля. Формула была согласована ранее Контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее «Звезда» публиковала кадры с места обмена. Сообщалось также, что обмен между Киевом и республиками в этот раз проходил отдельно - сначала своих удерживаемых лиц обменял ДНР, а позже аналогичный процесс состоится в ЛНР. Такие меры приняты из-за ситуации с коронавирусом. Донецкая народная республика отдает 11 человек, а получает - 9.