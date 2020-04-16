В Донбассе начался обмен пленными между ДНР и Киевом

В Донбассе началась процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом. Кадры с места публикует телеканал «Звезда».

На месте присутствуют представители ОБСЕ, аппарата омбудсмена ДНР, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и Красного креста. Обмен происходит на КПП «Майорск» в Горловке.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Обмен между Киевом и республиками в этот раз будет проходить отдельно - сначала своих удерживаемых лиц обменяет ДНР, а позже аналогичный процесс пройдет в ЛНР. Такие меры приняты из-за ситуации с коронавирусом.

Донецкая народная республика отдает 11 человек, а получает - 9.