В Донбассе начался обмен пленными между ДНР и Киевом
Обмен происходит на КПП «Майорск» в Горловке.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Донбассе началась процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом. Кадры с места публикует телеканал «Звезда».
На месте присутствуют представители ОБСЕ, аппарата омбудсмена ДНР, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и Красного креста. Обмен происходит на КПП «Майорск» в Горловке.
Обмен между Киевом и республиками в этот раз будет проходить отдельно - сначала своих удерживаемых лиц обменяет ДНР, а позже аналогичный процесс пройдет в ЛНР. Такие меры приняты из-за ситуации с коронавирусом.
Донецкая народная республика отдает 11 человек, а получает - 9.