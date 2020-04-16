Бэнкси показал созданную на самоизоляции работу

Британский художник стрит-арта Бэнкси представил свою очередную работу, в основу которой легли трудности самоизоляции из-за коронавируса.

Уникальность картины в том, что она сделана в ванной комнате живописца.

На стенах и предметах комнаты изображены грызуны, которые устроили беспорядок.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», - подписал опубликованное в Сети фото инсталляции.

На данный момент публикацию оценили свыше миллиона пользователей.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года. По всем миру с целью блокировать распространение инфекции были введены ограничительные меры, в частности режим самоизоляции.