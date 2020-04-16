Бэнкси показал созданную на самоизоляции работу
Необычную инсталляцию художник сделал в собственной ванной.
© Фото: banksy, Instagam
Британский художник стрит-арта Бэнкси представил свою очередную работу, в основу которой легли трудности самоизоляции из-за коронавируса.
Уникальность картины в том, что она сделана в ванной комнате живописца.
На стенах и предметах комнаты изображены грызуны, которые устроили беспорядок.
«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», - подписал опубликованное в Сети фото инсталляции.
На данный момент публикацию оценили свыше миллиона пользователей.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года. По всем миру с целью блокировать распространение инфекции были введены ограничительные меры, в частности режим самоизоляции.