«Юнармия» запустила онлайн-курс по основам мультимедийной журналистики

Школа юных корреспондентов - это возможность познакомиться с миром телевидения и на практике попробовать себя в самых востребованных профессиях, узнать секреты успеха популярных телешоу, открыть для себя возможность создавать уникальные форматы передач.

Под руководством опытных преподавателей обучающимся покажут, что представляет из себя настоящая студия новостей.

Научишься создавать, текстурировать и визуализировать свои первые игровые модели, - отметили в «Юнармии».

На курсах студенты рассмотрят более пятнадцати обучающих программ. Записаться в школу можно на сайте «Юнармии».

Школа юных корреспондентов впервые открылась летом 2017 года. Первые 12 юнармейцев, успешно пройдя обучение, показали себя на практике во время проведения Армейских Международных Игр – 2017.

В 2019 году ученики Школы юных корреспондентов «Юнармии» вели репортажи из фан-зоны V Международных армейских игр АрМИ-2019.