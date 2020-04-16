Захарова прокомментировала статью NYT о «дезинформации» со стороны России

В эфире телеканала «Звезда» официальный представитель МИД Мария Захарова оценила публикацию издания The New York Times, в которой говорится о якобы причастности России к организации системы «дезинформации»,способствующей распространению опасных инфекционных заболеваний.

«Во-первых, мы увидели заявление госсекретаря США , который заявил о том, что нужно привлекать к ответу всех причастных к дезинформации по пандемии. Если он об этом заявил, то пусть они с New York Times и начнут. Это конкретная дезинформация, это глобальный обман по тематике фейк ньюз», – сказала Захарова в эксклюзивном интервью в программе «Между тем».

Также она отметила, что американские политики последние 20 лет из-за сложностей у себя в стране уже традиционно «сваливали собственные ошибки или объясняли свои просчеты действиям каких-то внешних сил или даже своих оппонентов внутри страны».

«Пытаются выглядеть безгрешными, выглядеть некими миссионерами, выглядеть лучом света в темном царстве», - подчеркнула дипломат.

Пандемия в связи с распространением коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. На данный момент число зараженных превышает 1,9 миллиона человек.