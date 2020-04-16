Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19
Всего за сутки поступило 52 новых пациента, а выписаны были 46 человек.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, сколько пациентов с коронавирусом в настоящее время лечатся в учреждении.
По его словам, в Коммунарке с диагнозом пневмония наблюдаются 480 человек. С подтвержденным COVID-19 - 328.
Также, по словам главврача, в реанимации находятся 44 пациента, к аппарату ИВЛ подключен 21 человек.
Всего за сутки поступило 52 новых пациента, а выписаны были 46 человек.