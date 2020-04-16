Специалисты РХБЗ России и Италии продезинфицировали пансионаты в Ломбардии

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух крупных пансионатах итальянского Бергамо.

В состав команд, которые проводят дезинфекцию и санитарную обработку пансионатов входят российские переводчики, которые обеспечивают коммуникацию российских военнослужащих с итальянскими военными, администрациями населенных пунктов и лечебных учреждений.

Военные переводчики также обеспечивают все совещания и планирующие мероприятия с итальянской стороной.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ Минобороны совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 62 населенных пунктах области Ломбардия.

На данный момент специалистами было обработано 66 зданий и сооружений, свыше 430 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 50 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Отмечается, что переводчики Минобороны круглосуточно дежурят с медицинским персоналом врачебно-сестринских бригад, которые оказывают помощь инфицированным COVID-19 в больницах Италии.

Помимо этого, 13 военных переводчиков в круглосуточном режиме обеспечивают коммуникацию между российскими врачами, пациентами и итальянскими медиками.