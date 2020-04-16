Проверку цифровых пропусков в Подмосковье показали на видео

В Московской области у водителей и пассажиров сотрудники ГИБДД проверяют наличие электронных пропусков с помощью специального приложения.

Принцип работы программы «COVID сканер» показал канал «360».

При наведении гаджета на QR-код в программе отображается подробная информация о том, когда человек вышел из дома и сколько уже находится в пути, а также указывается цель поездки и время, которое водитель или пассажир планирует находиться вне дома.

По словам сотрудника ГИБДД, пропуск действителен, если на экране высвечивается зеленая рамка.

Отмечается, что на данный момент проверки с помощью приложения проходят только на территории Подмосковья.

Обязательный пропускной режим для передвижения на территории Москвы и области начал действовать с 15 апреля.