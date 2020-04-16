Особо опасен: аллерголог рассказала о новом переносчике COVID-19
По словам специалиста, потенциальным переносчиком коронавируса может быть тополиный пух.
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Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина считает, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусной инфекцией.
По ее словам, особо сложная ситуация начнется в период цветения тополя, к середине июня.
«Тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», - цитирует НСН специалиста.
Логина подчеркнула, что в период пандемии все аллергики, в частности, люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы и аллергическим ринитом, находятся в группе риска.
На данный момент на территории России заражены COVID-19 свыше 24 тысяч человек, в мире - более 1,9 миллиона.