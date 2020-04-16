Особо опасен: аллерголог рассказала о новом переносчике COVID-19

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина считает, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусной инфекцией.

По ее словам, особо сложная ситуация начнется в период цветения тополя, к середине июня.

«Тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», - цитирует НСН специалиста.

Логина подчеркнула, что в период пандемии все аллергики, в частности, люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы и аллергическим ринитом, находятся в группе риска.

На данный момент на территории России заражены COVID-19 свыше 24 тысяч человек, в мире - более 1,9 миллиона.