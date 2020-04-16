Знамя времен Великой Отечественной войны обнаружили в Тульской области

Настоящее боевое знамя времен Великой Отечественной войны обнаружили в подвале одного из домов в Тульской области. Находку отыскали поисковики отряда «Штурм»и военно-патриотического клуба «Славный».

«Знамя оказалось в очень хорошем состоянии. Это настоящее боевое знамя, на нем видны пробоины от осколков и пуль. Найденные документы подтверждают, что оно принадлежало одному из подразделений 173-й дивизии», - передает «Пятый канал» слова руководителя клуба Ивана Сопова.

Уточняется, что в поисках специалистам помогла 95-летняя местная жительница. Кроме того, специалисты в доме нашли документы, записную книжку политрука с фамилиями личного состава, а также военный кожаный тулуп.

173 дивизия народного ополчения, сформированная в Москве, входила в 50 Армию в годы Великой Отечественной войны. В начале октябре 1941 года армия попала в окружение вследствие начавшегося 30 сентября глубокого прорыва 2-й танковой группы Х. Гудериана. В ее составе были добровольцы старшего возраста — от 50 до 60 лет.