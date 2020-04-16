ВОЗ опубликовала обновленную стратегию по борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленную стратегию по борьбе с COVID-19 после того, как президент США Дональда Трампа решил приостановить финансирование ВОЗ. Объем документа составляет 23 страницы, которые содержат рекомендации государствам по эффективным мерах по сдерживанию распространения заболевания, а также диагностики новых случаев заражения, отслеживанию контактов и международному взаимодействию с обменом информацией по исследованиям вируса.

«Одна из главных вещей, которую мы узнали за последние месяцы о COVID-19, это то, что чем быстрее все случаи будут выявлены, протестированы, изолированы и необходимым уходом, тем сложнее будет распространяться вирус», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

По его словам, этот принцип спасет жизни людей и смягчает экономические последствия пандемии.

«Основное внимание ВОЗ сосредоточено на том, чтобы служить всем людям, чтобы спасти жизни и остановить пандемию COVID-19», - заключил он.

Напомним, что накануне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что США приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения, так как она показала свою неэффективность во время пандемии. Президент заявил, что международная организация не смогла вовремя проинформировать страны мира о коронавирусной угрозе

Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Первое место по количеству заболевших занимает США - выявлено почти 635 подтвержденных случаев. В России насчитывается 24 490 пациентов с COVID-19. Из них 3 388 заразились за последние сутки, 1 986 человек вылечились, 198 умерли.