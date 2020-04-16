Лавров ответил на заявления о недостатке России средств от COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия помогает другим странам бороться с вирусом не в ущерб себе. Он вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который уже высказывался на данную тему.

«Он упомянул о роли, которую играют военные медики и вирусологи в преодолении пандемии, в частности в Италии, в Сербии, в Боснии работают наши военные специалисты-вирусологи. Он подчеркнул, что у армии это лишь малая доля существующих возможностей и при необходимости они будут задействованы в России в гораздо больших масштабах», - прокомментировал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что данная помощь оказывается не только Италии и США.

«Всем странам СНГ оказывается помощь в поставках тест-систем. Абхазии и Южной Осетии тоже оказывается содействие. Сейчас поступили дополнительные обращения от некоторых из этих стран – все они рассматриваются. Ни одно из обращений, будь то от стран СНГ или от Абхазии и Южной Осетии, не остается без внимания», - подчеркнул он.

Также он заверил, что принимаемые решения о выделении соответствующих средств и оборудования в качестве помощи соотносятся с потребностями, существующими в России.

«Мы в контакте с Министерством промышленности и торговли России, они этим занимаются день и ночь. Я здесь все-таки не руководствовался бы логикой «самому не хватает» – это искушение», - цитирует его «Коммерсант».

Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Первое место по количеству заболевших занимает США - выявлено почти 635 подтвержденных случаев. В России насчитывается 24 490 пациентов с COVID-19. Из них 3 388 заразились за последние сутки, 1 986 человек вылечились, 198 умерли.