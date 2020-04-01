«Мы вам очень благодарны»: пациенты больницы в Коммунарке обратились к врачам

Число заразившихся COVID-19 в России растет каждый день. Официально подтверждено 2337 случаев заболевания коронавирусом. Большинство зараженных сейчас находится в московской больнице в Коммунарке. Именно там работают самые опытные в борьбе с коронавирусом медики.

Пациенты больницы записали специальное обращение к врачам, в котором поблагодарили их за труд. За то, что медики буквально живут на работе и продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого.

«Огромное спасибо врачам, медсестрам. Большое спасибо врачам, огромное. Они работают на самой передовой. Вообще очень здорово, что такие врачи в принципе есть. Когда врач - это не только твоя профессия, но и призвание. Мы вам очень благодарны за все», - говорится в обращении.

Накануне стало известно, что новой пневмонией заболел главный врач медцентра - Денис Проценко. Но, по его словам, чувствует он себя хорошо и продолжает дистанционно работать.