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Дезинфекция и подготовка новых центров приема пациентов: кадры работы российский военных в Сербии

Ирина Егорова
06:00 16.04.2020
Всего за сутки было обработано 12 объектов в разных городах Республики.
Дезинфекция и подготовка новых центров приема пациентов: кадры работы российский военных в Сербии
© Фото: Минобороны России

Российские военные медики продолжают работу по борьбе с коронавирусом на территории Сербской Республики. За последние сутки врачи проконсультировали руководство и специалистов военной академии Министерства обороны Республики Сербия, где развертывается центр приема пациентов с коронавирусом.. Эпидемиологи в свою очередь дали рекомендации по организации приема и сортировки поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима и организации питания.

Подобные COVID-центры также развертываются на базе социальных объектов в разных городах страны. Так, российские специалисты проверили готовность к приему пациентов в спортивном зале учебного заведения города Ниш, в котором установлены больничные койки, завезено медицинское оборудование и лекарственные средства.

Свою работу продолжают и специалисты РХБ защиты.  За сутки обработали 12 объектов, в том числе военно-медицинский центр «Карабурма», Республиканский институт им. М.Батут в городе Белград, военный госпиталь и клинический центр в городе г. Нови-Сад.

Российские специалисты также оценили эпидемиологическую обстановку в медучреждениях городов Панчево и Суботица. Две врачебно-сестринские бригады продолжают осмотр и лечение  пациентов с COVID-19 в больнице города Лесковац и клиническом центре г. Ниш. Всего принято 28 больных.

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