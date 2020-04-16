Ученые установили первого переносчика коронавируса человеку

Ученые Университета Оттавы в Канаде выяснили, что коронавирус мог передаться от от летучих мышей человеку через бродячих собак, считают ученые Университета Оттавы в Канаде.

Таким образом, бродячие псы, поедающие летучих мышей стали посредниками в распространении вируса. Так, попав в кишечник собак, бактерии могли спровоцировать эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у людей, а через некоторое время передался человеку. Доказательством является исследование 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, среди которых предшественник COVID-19 - коронавирус летучей мыши BatCoV RaTG13.

Уточняется, что он совпадает с нынешним видом коронавируса на 96%, говорится в работе, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

В исследовании сказано, что белок ZAP, который есть у млекопитающих, противостоит попаданию инфекции в организм, но он перестает функционировать, если организм атакует вирус, в котором мало так называемых сайтов CpG. Выяснилось, что у ближайших родственников коронавируса их крайне мало.



Ученые отметили, что, вероятно, вирус мутировал в кишечнике собак, и поэтому у многих больных коронавирусом есть расстройство желудка.

Новый тип коронавируса был впервые выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Предполагается, что заражение началось на местном рынке, где продавали мясо. Однако некоторые эксперты считают, что животные не могут быть переносчиками вируса, так как видов коронавируса много, и животные болеют «своим» заражением.