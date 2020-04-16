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Ученые установили первого переносчика коронавируса человеку

Ирина Егорова
04:05 16.04.2020
Собаки, поедающие летучих мышей, могли стать посредниками в распространении вируса.
Ученые установили первого переносчика коронавируса человеку
© Фото: Soeren Stache ZB Globallookpress

Ученые Университета Оттавы в Канаде выяснили, что коронавирус мог передаться от от летучих мышей человеку через бродячих собак, считают ученые Университета Оттавы в Канаде.

Таким образом, бродячие псы, поедающие летучих мышей стали посредниками в распространении вируса. Так, попав в кишечник собак, бактерии могли спровоцировать эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у людей, а через некоторое время передался человеку. Доказательством является исследование 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, среди которых предшественник COVID-19 - коронавирус летучей мыши BatCoV RaTG13.

Уточняется, что он совпадает с нынешним видом коронавируса на 96%, говорится в работе, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

В исследовании сказано, что белок ZAP, который есть у млекопитающих, противостоит попаданию инфекции в организм, но он перестает функционировать, если организм атакует вирус, в котором мало так называемых сайтов CpG. Выяснилось, что  у ближайших родственников коронавируса их крайне мало.  
 

Ученые отметили, что, вероятно, вирус мутировал в кишечнике собак, и поэтому у многих больных коронавирусом есть расстройство желудка.

Новый тип коронавируса был впервые выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Предполагается, что заражение началось на местном рынке, где продавали мясо. Однако некоторые эксперты считают, что животные не могут быть переносчиками вируса, так как видов коронавируса много, и животные болеют «своим» заражением. 

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