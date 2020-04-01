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«Русский народ - великий»: как итальянцы отзываются о борьбе специалистов из РФ с COVID-19

Константин Худолеев
06:39 01.04.2020
Военные специалисты из России обрабатывают здания пансионатов для пожилых и внутри, и снаружи, чтобы не допустить распространения коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные медики и эпидемиологи продолжают дезинфицировать пансионату для пожилых людей в Италии. Апеннины больше всех в Европе страдают от эпидемии короновируса. Наши специалисты провели работы в городе Громо в Альпах. Там, как и во всей Италии, объявлен карантин. Людям разрешают выходить на улицу, только чтобы купить продукты.

Медперсонал пансионата ждал наших специалистов. На дверях даже появились надписи на русском языке. Их сделала одна из медсестер. Елена Зуева, приехала в Ломбардию из Липецка. Она рассказывает, что пятеро постояльцев умерли буквально за несколько дней.

«У больных появились признаки, которые мы не смогли никак объяснить. То есть без всяких признаков простуды люди засыпали. Засыпали и больше не просыпались», - рассказывает медсестра резиденции для пожилых людей в Громо Елена Зуева.

Дезинфекция в пансионате до приезда российских военных специалистов не проводилась.

«В пансионате находятся 43 человека. Со слов медспециалистов, у всех имеются клинические признаки коронавирусной инфекции», - говорит доцент кафедры Военно-медицинской академии Александр Юманов.

Российские военные специалисты по биологической защите проводят работы в столовой, палатах и коридорах.

«Здесь объем работы большой. Помещения обрабатываем аэрозольным раствором - он безопасен для людей и окружающей среды. Мы справляемся», - объясняет механик-водитель 1-й мобильной бригады РХБЗ Леонид Жуйков.

Специалисты обрабатывают стены здания не только изнутри, но и снаружи, мебель, пожарную лестницу. Главное - не допустить распространения вируса в городе. Военные, работая в очаге эпидемии, соблюдают строгие меры безопасности: после завершения санитарной обработки здания - обязательная дезинфекция защитных костюмов.

«Дезинфекция в нашем доме престарелых - это очень важно. Надеюсь она поможет победить болезнь. И нам приятно, что помогают именно русские. Русский народ - великий народ», - считает житель Громо Предраг Крстич.

А пока город опустел. Итальянцы находятся дома и надеются, что скоро все

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