Лавров: около восьми тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь

Выплаты материальной помощи были оформлены около восьми тысячам россиян, вынужденно оказавшихся за рубежом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я упомянул о том, что мы начали осуществлять выплаты. По состоянию на сегодняшний день, выплаты материальной помощи были оформлены примерно 8 тысячам наших сограждан, остается порядка 27 тысяч из тех, кто записался и кто может претендовать на эти ежедневные выплаты», - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что для взрослых и детей есть параметры материальной помощи, утвержденные постановлением правительства.

По его словам, на территории иностранных государств остается еще около 36 тысяч россиян, большинство из которых в Индии, Индонезии, Таиланде, Турции.

Потихоньку, по мнению главы внешнеполитического ведомства, острота этой проблемы спадает.

«Мы стараемся в межведомственном формате друг другу помогать, подсказывать. Мы плотно взаимодействуем с коллегами из других ведомств, обмениваемся дельными позитивными советами», - уточнил Сергей Лавров.

Однако остается еще много вопросов, например, по вывозу малочисленных групп.

«Есть города, где буквально несколько человек – восемь, десять, пара десятков. Это уже будет требовать каких-то мер по их объединению в точках, куда можно будет направить вывозные рейсы», - цитирует его газета «Коммерсант».

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт «Шереметьево», не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.