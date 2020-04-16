Российские врачи приступили к лечению больных в отделении терапии полевого госпиталя в Бергамо

В полевом госпитале итальянского города Бергамо открылось терапевтическое отделение для лечения пациентов с легкой или средней формой заболевания, а также тех, кто пошел на поправку. Это позволяет разгрузить палаты в отделении интенсивной терапии для больных, которые имеют тяжелую форму заболевания.

«Я должен сказать, что деятельность ваших специалистов высококлассная. Несколько дней назад мы активизировали деятельность терапевтов и мы надеемся, что они смогут помогать пациентам с более низкой степенью тяжести заболевания, чем у тех, кто лежит в палатах интенсивной терапии, которые находятся под наблюдением у ваших специалистов», - сообщил начальник полевого госпиталя города Оливьеро Валотти.

Планируется перепрофилировать госпиталь в центр приема больных коронавирусной инфекцией, чтобы избежать отправки заболевших данной болезнью в госпитали, где находятся пациенты с другими заболеваниями. Тем самым удастся снизить общее количество заболевших.

«Повысилось число доступных кроватей, в связи с чем появилась возможность принять пациентов с более низкой степенью тяжесть заболевания, таких как средняя и низкая» - отметил Оливьеро Валотти.

В настоящее время в отделении находится 12 пациентов, которым бригадой российских врачей-терапевтов оказывается необходимая помощь. Всего в госпитале проходят лечение 35 заболевших коронавирусной инфекцией. Уточняется, что 12 пациентов уже выздоровели и выписаны из госпиталя.

В состав интернациональных бригад входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи а также медицинские сестры, а также военные переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

«Я волонтер в этом полевом госпитале и здесь я отвечаю в основном за работу медицинского оборудования. Мы хотим поблагодарить всю команду российских врачей», - сообщил доктор Лука Карневали, один из сотрудников врачебно-сестринской бригады Италии.

По его словам, если необходимо узнать информацию о больном, показания какого-либо прибора, то все врачи пользуются помощью переводчиков, так сотрудничество Италии и России находится на высоком уровне.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Их работа организована в три смены и ведется круглосуточно. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестер. Госпиталь рассчитан на 142 койки.