«Не болейте, доктор»: артисты ансамбля песни и пляски ЦВО записали песню в поддержку врачей

Творческий коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа записали трогательную композицию, исполнив песню «Не болейте, доктор» в поддержку медицинских работников, противостоящих опасному вирусному заболеванию.

«В наше непростое время, когда идет борьба с инфекцией, врачи находятся на передовой. Так как мы люди военные и творческие, пришла идея поднять врачам настроение, насколько это возможно, посредством творчества и песни», - сказал художественный руководитель ансамбля майор Антон Шолохов.

По его словам, песня светлая, актуальна, и, возможно, принесет врачам немножечко радости.

В песне «Не болейте, доктор» Розенбаума и Малышева изменению подверглась аранжировка: вокалисты ансамбля песни и пляски ЦВО разделили куплеты на сольные партии мужчин и женщин, а также хора.

Клип, снятый на песню, сегодня опубликовали на официальных каналах Минобороны РФ в социальных сетях.