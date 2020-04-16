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В МИД планируют проведение переговоров министров в онлайн-формате

Наталия Метлина
Ирина Егорова
02:52 16.04.2020
Во время пандемии коронавируса многие ведомства используют формат переговоров по видеосвязи. Брифинги МИД Мария Захарова проводит онлайн, Сергей Лавров также ответил на вопросы журналистов удаленно.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ планирует ряд мероприятий и переговоров на уровне министров в онлайн-формате, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Интенсивно идут телефонные переговоры, используются все современные коммуникационные возможности связи. Был саммит в онлайн-формате лидеров стран "двадцатки". В онлайн-формате будут планироваться и встречи, и переговоры на уровне министров иностранных дел», - сказала Захарова в эксклюзивном интервью нашей программе «Между тем» с Наталией Метлиной.

Также она отметила, что пока нет точной даты и точного формата проведения саммита глав «пятерки» и Совета Безопасности ООН.

«Мы исходим из актуальности, более чем актуальности проведения такого мероприятия. Нельзя исключать и возможности какого-то онлайн-контакта этого формата. Но это главы государств будут решать сами», - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Другим форматов работы, по словам Захаровой, является оказание гуманитарной помощи.

«Есть понимание необходимости помощи конкретному государству, конкретному народу в конкретную единицу времени. При этом, есть понимание того, что это поможет какой-то конкретной стране отсрочить распространение этой пандемии на своих границах. Затем получить помощь, когда пик пандемии придется уже на твою страну», - рассказала Захарова.

Также она добавила, что в будущем это может обернуться возможностью размещения или налаживания производства на территории страны, которой оказана помощь.

«Это не вопрос сиюминутной выгоды или такого неосознанного порыва душевного. Мир перешел качественно вообще на другой уровень», - отметила Мария Захарова.

Смотрите полную версию интервью на нашем телеканале в программе «Между тем».

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