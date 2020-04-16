СМИ: адвокат бывшего министра Абызова задержан по подозрению в мошенничестве

Адвокат Александр Вершинин, представляющий интересы бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, задержан следователями в Москве. Защитника подозревают в мошенничестве в связи с делом его клиента.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, адвоката сейчас допрашивают, а когда закончат следственные действия, суд изберет ему меру пресечения.

В разные годы Вершинин был одним из защитников осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также представлял интересы майора полиции Дениса Евсюкова.

Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей у открытых акционерных обществ «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против министра возбудили дело по статье УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество».

В январе 2020 года Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше одного миллиарда рублей.