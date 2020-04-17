Первые результаты: как идет строительство многофункциональных медцентров Минобороны

Минобороны РФ продолжает работу по строительству 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны. Первый инфекционный центр в Нижнем Новгороде на 60 койко-мест уже начала свою работу. Накануне туда прибыли первые военные врачи - инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи и рентгенологи.

В первые восемь центров организована поставка медицинского оборудования и техники.

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Всего от Камчатки до Краснодара будет возведено 16 инфекционных центров, общей емкостью более полутора тысяч мест. Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

Палаты во всех центрах будут только двухместными и с индивидуальным выходом из каждой на улицу. При этом все строящиеся объекты капитальные, созданные строителями военно-строительного комплекса с использованием современных технологий быстровозводимых конструкций. Новые инфекционные центры смогут принимать солдат, офицеров, жителей городов и регионов. Каждый из них будет укомплектован современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами. Штат для центров набран, персонал проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.