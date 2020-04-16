Инфекционист рассказал, когда в России будет пик заболевания коронавирусом

Пик заболевания коронавирусом, когда будет зарегистрировано наибольшее количество заболевших и умерших в России настанет через полтора-два месяца. Об этом заявил доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев.

Он отмечает, что с каждым днем растет количество зараженный. По его мнению, пик заболевания прибудет на июнь-июль. Он указал, что с этими сроками сходится большинство экспертов, указав, что цифры не должны пугать медиков, какими бы они ни были.

«К сожалению, количество умерших также будет нарастать», - цитирует Малышева «РИА Новости».

В ВОЗ считают, что пик будет пройден, когда «мы увидим, что число случаев будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться».

Согласно статистике оперштаба, на территории России диагностировали коронавирус у 27 938 человек, выздоровели - 2 304, скончались - 232.