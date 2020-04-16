Историк моды Васильев все еще находится на лечении в Коммунарке

Ведущий популярного шоу «Модный приговор» Александр Васильев, который был доставлен в инфекционную больницу в Коммунарке на этой неделе, сообщил, что сданный им тест на COVID-19 не подтвердил наличие у него инфекции.

Как сообщалось ранее, у историка моды диагностировали двустороннюю пневмонию, поэтому ему придется пройти специальное лечение. Правда, сам судья «Модного приговора» пока не уверен в отсутствии у него коронавируса и правильности результатов анализов.

«Впрочем, это ничего не значит. Ведь тесты верны на 60-70%. О выписке пока не думаю», - сообщил модный эксперт у себя в Instagram.

Александр Васильев написал, что планирует покинуть лечебное учреждение в Коммунарке не ранее 19 апреля и поблагодарил подписчиков за беспокойство о его здоровье.