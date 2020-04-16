Пациентов с ОРВИ также будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
На больных ОРВИ москвичей, не соблюдающих режим самоизоляции, также будут налагаться штрафы. Данным пациентам будет выдано предписание главного санитарного врача об обязательном карантине на 14 дней также, как и в случае с COVID-19.
«Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID», - заявили ТАСС в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Как сообщила сегодня днем заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, все случаи ОРВИ в Москве начнут рассматривать как подозрение на коронавирус. Врачи будут регулярно контролировать состояние пациентов путем обзвонов и наблюдений, и в случае ухудшения их состояния менять тактику их лечения или принимать решение о госпитализации.
При подозрении на возникновение пневмонии заболевшие направлены в амбулаторные центры для проведения КТ легких, анализов крови и ЭКГ.
Напомним, режим самоизоляции обязателен к соблюдению в московском регион и действует до 1 мая.