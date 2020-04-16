Лидеры G7 призвали к реформированию ВОЗ

Главы стран-членов «большой семерки» (G7) выразили намерение провести реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Напомним, за два дня до этого, 14 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении Вашингтоном финансирования данной организации, поскольку уверен, что ее члены допустили ошибки и скрыли объективные данные о распространении коронавируса.

«Страны G7 ежегодно вносят более одного миллиарда долларов ВОЗ и большая часть обсуждения была посвящена отсутствию прозрачности и хронически неверному управлению пандемией со стороны ВОЗ», - отметил Белый дом по итогам совещания лидеров G7.

Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию процессов ВОЗ.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Белый дом выбрал неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.