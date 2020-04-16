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Мэр Праги возмутился уголовному делу, которое завели в РФ за снос памятника Коневу

Валентина Пескова
20:56 16.04.2020
Монумент прославленному советскому военачальнику Ивану Коневу в столице Чехии был демонтирован 3 апреля.
Мэр Праги возмутился уголовному делу, которое завели в РФ за снос памятника Коневу
© Фото: Ondrej Deml CTK Globallookpress

Градоначальник столицы Чехии Зденек Гржиб заявил, что не имеет права влиять на решения муниципалитета округа Прага-6, где 3 апреля был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, установленный там вскоре после окончания Второй мировой войны.

Таким образом мэр Праги выразил свое возмущение тем, что Следственный комитет Российской Федерации завел уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ - «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

По словам Зденека Гржиба, которого цитирует РБК, он считает недопустимым преследование демократически избранных представителей другой страны за исполнение ими своих полномочий.

Напомним, памятник советскому маршалу Коневу был снесен без привлечения общественности в муниципальном районе Прага-6. В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Вместо того, чтобы быть благодарными советскому военачальнику за освобождение Праги от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году, ему приписали участие в подавлении венгерского восстания в 1956 году и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м, таким образов обвинив в том, чего Конев не совершал.

После сноса памятника американская компания Squire Patton Boggs неожиданно опубликовала доклад, в котором обосновала необходимость сноса памятника советскому полководцу. В связи с этим посольство России в США пообещало проверить данную организацию на причастность к демонтажу мемориала.

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