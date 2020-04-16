Крушение МиГ-31 в Казахстане попало на видео

Момент снижения высоты перед тем, как самолет МиГ-31 ВВС Казахстана потерпел крушение неподалеку от аэропорта Караганды, попал на видео.

На записи, опубликованной в Instagram местного информационного ресурса, видно, как истребитель-перехватчик постепенно опускается метр за метром, и в итоге скрывается за крышей частного жилого дома.

Напомним, крушение воздушного судна произошло сегодня в 19.03 по местному времени. Самолет разбился в 10 км от аэропорта одного из крупнейших областных центров Казахстана - Караганды. При этом летчики успели катапультироваться.

Предварительной причиной аварии эксперты назвали отказ работы правого двигателя самолета.