Путин назвал контрпродуктивными попытки обвинить КНР в сокрытии информации о коронавирусе

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о том, как складывается ситуация с пандемией коронавируса в мире. Лидеры мировых держав выразили солидарность друг с другом в том, что взаимная поддержка между странами в настоящее время крайне необходима.

Владимир Путин дал высокую оценку действиям китайских партнеров в борьбе с пандемией и назвал контрпродуктивными попытки обвинить КНР в несвоевременном информировании мирового сообщества.

«С российской стороны дана высокая оценка последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, позволившим стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции», - отметили в пресс-службе Кремля.

Лидер России выразил уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, страны смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы.

Бросить тень на Китай и обвинить власти КНР в предоставлении неполной информации о заражении граждан новым коронавирусом попытался госсекретарь США Майкл Помпео. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь данную тираду решительно опроверг.