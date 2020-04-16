Названы сроки передачи коронавируса

По подсчетам эпидемиологов, 44 процента случаев передачи коронавируса произошли до того, как у его носителей появились первые симптомы заражения. Об заявили эпидемиологи из Гуанчжоуского и Гонконгского университетов, исследование которых опубликовал журнал Nature Medicine.

Ученые сделали данные выводы, проанализировав результаты анализов 94 пациентов, у которых COVID-19 был выявлен на ранней стадии.

Согласно исследованию, максимальное число вирусных частиц в организме человека образуется в первые дни заражения. А его опасность в качестве переносчика достигает пика за 0,7 дня до появления симптомов.

Эпидемиологи отмечают, что выводы, к которым они пришли в результате своего исследования, могут быть полезны для совершенствования мер по предотвращению распространения COVID-19.