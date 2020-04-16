Путин поручил перенести Парад Победы

Президент России Владимир Путин поручил перенести подготовку к Параду Победы на Красной площади, который ежегодно проводится 9 мая. Об этом он сообщил на совещании Совбеза РФ.

Глава государства поручил отложить все массовые мероприятия, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая» - сказал российский лидер.

Путин по видеосвязи из Ново-Огарево выступает с заявлением о подготовке к празднованию 75-летия Победы. На совещании по видеосвязи присутствуют заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава российского правительства Михаил Мишустин.