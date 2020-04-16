Патологоанатом усомнился в том, что коронавирус вызывает пневмонию

Патологоанатом и клинический фармаколог Александр Эдигер объяснил характер изменений, происходящий с легкими пациентов, инфицированных COVID-19. Он отметил, что подобные проявления заболевания никак нельзя назвать пневмонией.

«Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов», - сообщил врач.

Эдигер рассказал, что при пневмонии воспаление легких длится более краткий период времени и нечасто ведет к смерти больного. В случае же с коронавирусом, по его мнению, основной орган дыхания человека не является первоочередной «мишенью».

При заражении коронавирусной инфекцией в организме происходит общее поражение клеток крови и стенок сосудов. Поврежденным оказывается также пищеварительный тракт.

Врач предложил вспомнить результаты китайских исследований, в ходе которых иностранные ученые установили, что новая инфекция поражает гемоглобин в эритроцитах. В результате этого у зараженного формируется гипоксический синдром.

Ранее власти Москвы сообщили, что все симптомы ОРВИ у больных в столице будут расцениваться как потенциальное заражение коронавирусной инфекцией.