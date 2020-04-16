В Новосибирске готовят к сдаче второй многофункциональный медицинский центр МО РФ

В Новосибирске готовят к сдаче многопрофильный медицинский центр Минобороны. Это один из 16 комплексов, которые оборонное ведомство построит в 15-ти регионах страны в кратчайшие сроки.

Три корпуса нового многопрофильного медицинского центра возведут за рекордные 56 дней. Сегодня специалисты завершили строительство стен. Теперь переходят к внутренней отделке.

В отличие от больницы в китайском Ухане, многопрофильные центры - объекты капитального строительства. При их возведении использовались современные технологии.

Например, уникальный химический состав бетонной смеси, благодаря которому удалось сократить сроки строительства до минимума.

Новый многофункциональный центр в Новосибирске станет одним из самых оснащенных медицинским учреждений в Сибири. Помощь здесь смогут получить как военные, так и простые горожане.

Кроме сибирской столицы подобные госпитали возводят еще в 15 регионах. Все объекты должны заработать уже к середине мая.