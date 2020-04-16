Путин: Россия продолжит реализацию масштабных инфраструктурных транспортных проектов

Россия не будет останавливать работы по реализации масштабных инфраструктурных транспортных проектов. Такое заявление сделал лидер страны Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

Будет продолжено строительство автодорог в южной части страны, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью. Также, будет вестись деятельность по увеличению пропускной способности Транссиба и БАМа, модернизация аэродромных комплексов в Норильске и Челябинске и так далее.

Владимир Путин объяснил, что некоторые ограничения в связи с коронавирусной угрозой определенно будут, но они не должны оказывать слишком большого влияния на процесс строительства.

«Сроки по инфраструктурным объектам должны максимально выдерживаться, чтобы финансовые ресурсы государства не замораживались, а работали на экономику», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что подобные работы крайне важны для дальнейшего развития экономики и являются «прочным заделом» для будущего регионов и страны в целом.