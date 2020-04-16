Facebook выбрала своим партнером в Прибалтике антироссийскую компанию

Партнером американской компании Facebook стала латвийская организация «Ре-Балтика». Именно ее сотрудники должны теперь проверять факты и препятствовать публикации недостоверных сообщений - «фейков», которые часто попадают в соцсети.

Однако, как успели отметить многие эксперты, этот портал имеет яркую анти-российскую направленность.

«Работает она на финансовые пожертвования западных фондов и, естественно, отвечает стандартам и интересам западной журналистики. И освещает и отстаивает мнение так называемого "креативного Запада". В основном в Латвии считается, что эта компания - выраженно проамериканская», - пояснил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

Эксперты полагают, что в связи с недружественной политикой Facebook в странах Прибалтики могут вновь ущемляться права русскоязычного населения.