Путин поручил отложить марш «Бессмертного полка»
Президент России Владимир Путин поручил отложить все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в том числе акцию «Бессмертный полк» в связи с пандемией коронавируса.
«Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы», - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что мероприятия обязательно будут проведены в 2020 году.
«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», - продолжил президент.
Обращаясь к участникам «Бессмертного полка», президент заявил, что государство сделает все необходимое для того, чтобы ветераны чувствовали заботу.