Путин поручил отложить марш «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин поручил отложить все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в том числе акцию «Бессмертный полк» в связи с пандемией коронавируса.

«Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что мероприятия обязательно будут проведены в 2020 году.

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», - продолжил президент.

Обращаясь к участникам «Бессмертного полка», президент заявил, что государство сделает все необходимое для того, чтобы ветераны чувствовали заботу.