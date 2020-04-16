Первый случай COVID-19 подтвержден в Республике Алтай
Республика Алтай была единственным регионом в РФ, где еще не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
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Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден в республике Алтай. Об этом говорится в сообщении местных властей.
Буквально накануне сообщалось о том, что последним субъектом без зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией осталась Республика Алтай.
По информации оперштаба, на территории России за последние сутки было диагностировано еще 3448 случаев заражения коронавирусом. Уточняется, что выздоровели 318 пациентов, скончались - 34.