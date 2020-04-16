МиГ-31 упал в Казахстане

Истребитель-перехватчик МиГ-31, принадлежащий ВВС Казахстана, потерпел крушение около аэропорта Караганды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Пилотам удалось катапультироваться, никто не погиб. Авария произошла из-за возгорания в одном из двигателей, добавили в пресс-службе.

Авария произошла во время выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганды.

Назначена комиссия по расследованию инцидента. На месте ЧПработает отряд поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.