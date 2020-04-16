Путин предложил запустить льготную программу по ипотеке

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу. В рамках такой программы россияне смогу приобрести жилье комфорт-класса по ставке 6,5%.

«За ипотечным кредитом со ставкой 6,5% годовых можно будет обратиться до 1 ноября текущего года. Ставка сохранится на весь срок ипотеки», - сообщил глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

Президент отметил, что льготная программа предполагает возможность покупки квартиры по цене до трех миллионов рублей в регионе и до восьми по Москве и Санкт-Петербургу. Владимир Путин уверен, что экономическая ситуация, сложившаяся в стране в связи с эпидемией коронавируса, не должна отражаться на покупательской способности граждан.

На реализацию программы льготного кредитования потребуется около шести миллиардов рублей.