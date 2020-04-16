Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Детали беседы российского лидера с китайским коллегой скоро будут известны.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Глава Российской Федерации Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Республики Си Цзиньпин провели телефонный разговор.
Беседа двух лидеров, согласно сообщению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, состоялась сегодня, 16 апреля.
Разговор был инициирован российской стороной. По словам представителя Кремля, детали беседа будут оглашены в ближайшее время.