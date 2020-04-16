Глава Башкирии продлил режим самоизоляции в регионе до конца мая

Режим самоизоляции в Башкирии продлен как минимум до конца мая. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По словам Хабирова, правительство региона вынуждено было принять решение о введении ряда непопулярных, но необходимых мер для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди населения Башкирии.

«Главы муниципалитетов: вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май - это вот, как здрасьте: мы работаем в этом режиме. Дай бог если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», - заявил Хабиров.

Режим самоизоляции введен для работников всех служб, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность городов и сел. Все население, согласно указу главы Башкортостана, должно находиться дома до отмены этого режима.

Указ главы региона о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики вступил в действие 31 марта с 20.00.