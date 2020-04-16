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Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Анна Берестовая
16:55 16.04.2020
Премьер поручил обеспечить мониторинг ситуации для создания реальной картины исполнения указа президента.
Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
© Фото: Пресс-служба правительства РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ответил на высказанный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым комментарий, касающийся новых экономических мер по поддержке российских компаний.

Министр ранее заявил, что льготные кредиты, которые, в соответствии с указом президента России, будут выдаваться предприятиям малого и среднего бизнеса.

Во время совещания с кабмином премьер указал, что все необходимые условия для осуществления указа президента сделаны полностью доступными.

«Что значит убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз», - обозначил Мишустин.

Премьер поручил обеспечить постоянный мониторинг фактического исполнения указаний по поддержке бизнеса, чтобы создать «практическую картину» происходящего.

Решетников пообещал проследить за ходом исполнения предписаний.

Введение нового кредитного продукта на льготных основаниях для компаний малого и среднего бизнеса было предложено Владимиром Путиным вчера, 15 апреля. Данная мера направлена на обеспечение экономической поддержки организаций в период пандемии и кризиса.

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