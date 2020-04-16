В Росгвардии прокомментировали задержание полковника Кудряшова
В ведомстве назвали случай с офицером Альбертом Кудряшовым единичным и своевременно решенным.
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Росгвардия назвала единичным и своевременно решенным случай с офицером Альбертом Кудряшовым, задержанным за вымогательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
«В ведомстве предпринимаются все необходимые меры для профилактики и пресечения преступлений и правонарушений. Результатом данной работы является тот факт, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются», - отметил Грибакин.
Истринский городской суд Московской области арестовал на два месяца полковника Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве. Подробности дела не разглашаются.