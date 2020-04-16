Путин: рост ипотеки сменился спадом

Ранее сообщалось, что рекордно низкие процентные ставки, возросшие цены на недвижимость и желание сберечь накопления повлияли на резко возросший спрос на ипотечные кредиты у россиян в I квартале 2020 года.

«Я обращаюсь к руководителям регионов, надо учитывать специфику отрасли. Прошу применять гибкие решения, находить баланс и не тормозить стройку, не замораживать объекты», - отметил он на совещании по строительной отрасли.

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