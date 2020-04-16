Бежавший из Эт-Танфа боевик рассказал о секретном учебном центре США в Сирии

Боевик по имени Аид аль-Хадер, бежавший из зоны Эт-Танфа, рассказал журналистам «Звезды», как проходил подготовку на секретной базе Вооруженных сил США, расположенной в лагере Рукбан.

«Они носят американский флаг, военные звания, и работают советниками. Проводят занятия, тренируют личный состав. Имя наставника не помню, потому что не знаю английский. Общались с ними через переводчика», - сказал Аид.

По его словам, занятия с инструкторами из США проходили каждую неделю в учебном лагере в зоне Эт-Танфа. В ходе тренировок боевиков учили обращаться с минометами и крупнокалиберными пулеметами американского производства.

«Оружие американского производства, на 120-мм миномете, крупнокалиберном пулемете 50-мм, 40 и 42 мм. Каждую неделю … в Эт-Танфе, не в лагере», - поделился аль-Хадер.

Напомним, что террористов поймали в ночь с 13 на 14 апреля, когда они пытались выйти из зоны Эт-Танф. Они хотели сдаться правительственным войскам и вернуться к мирной жизни. На границе зоны безопасности на них напал отряд радикалов «Магавир Ас-Саура»*, подконтрольный США.

В результате прорвались 27 боевиков, они потеряли три пикапа. Сейчас они находятся в Пальмире под охраной сирийских военных.

*Террористическая группировка, запрещенная в РФ.