В Севастополе прошел первый офицерский онлайн-бал

Прямо из квартир участниками бала стали офицерские и гражданские пары из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владивостока, Калининграда и других городов России, а также из Мексики, Швейцарии и Франции. Пары в прямом эфире исполнили бальные танцы.

Врио губернатора Севастополя выразил надежду на то, что летом все собравшиеся станцуют на традиционном большом офицерском балу.

«Сейчас люди по всему миру мужественно соблюдают режим самоизоляции, и, как мы видим – можно осваивать новые форматы привычных нам событий. Я думаю, что то испытание, которое мы сейчас вместе все проходим – помимо минусов, которые безусловно есть, и они очень существенные, даст и плюсы. В плане освоения новых виртуальных форматов. В режиме онлайн можно тренироваться, учиться танцевать, приобретать новые знания», - написал на своей странице «Вконтакте» Михаил Развожаев.

В режиме прямой трансляции 16 и 17 апреля на сайте sevbal.ru хореографы научат нескольким танцам всех желающих приобщиться к бальной культуре.